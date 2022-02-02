Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman? Kanunsuz Topraklar 15. bölüm bugün var mı? Kanunsuz Topraklar 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Teğmen Sezai'nin canına kıymışlardır… Zonguldak ayağa kalkmıştır… Şehitlerini son yolculuğuna uğurlamak için seferber olurlar. Teğmen Sezai'ye kahraman bir vatan evladına yakışacak biçimde, büyük bir cenaze töreni düzenlenir… Davut her ne pahasına olursa olsun katilleri bulacak ve kardeşi yerine koyduğu Sezai'nin intikamını alacaktır. Bu sırada düşman da boş durmayacaktır elbette… Bunun farkında olan Davut, Gülfem'e de bir zarar gelmesinden çok korkmaktadır. Önce onu kendinden uzaklaştırmaya çalışsa da sonra onu korumak için kollarının altına alacaktır. Bu sırada Bahar'a Fransa'dan beklenmedik bir misafir gelir. Celal ve Fikriye evlenmeye karar vermişlerdir ama tüm bu karmaşanın içinde onlar da ne yapacaklarını bilemez bir halde kalakalmıştır. Asude'nin paraları alıp kaçması üzerine sudan çıkmış balığa dönen Yavuz ise fellik fellik konağa dönmenin yollarını aramaktadır. Attığı her adımda sadece kendi çıkarlarını düşünen Ali Gelik'in ise kafasında binlerce tilki kuyrukları birbirine değmeden dolanmaktadır. Gülfem'e yakınlaşmak için kimsenin aklına gelmeyecek planlar yapıyordur. Ve bir gece ansızın Paşazade Konağının kapısı çalınır… Hiç beklenmedik biri, hiç beklenmedik bir anda Gülfem'in karşısına çıkar…

KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OALCAK?

Davut, Teğmen Sezai'nin intikamını almış, Mösyö Flaubert ve iş birlikçilerini demir parmaklıkların ardına göndermiştir. Bir gece ansızın çıkagelen teyzeleri Mehveş; Gülfem, Fikriye ve Behice'yi çok mutlu eder. Ancak Mehveş'in heybesinde; sırlar ve bambaşka hesaplar vardır… Celal ve Fikriye evlenmeye karar vermiştir ama tüm bu hengamenin içinde bu hiç de kolay görünmemektedir. Yine de Karamanlar, Paşazadelerden kız istemeye gider ve ortalık birbirine girer. Bu sırada Fransızlar geniş çaplı bir soruşturma başlatır, bu sebeple Bahar İstanbul'a çağırılır… Bahar'ın yokluğunda minik İpek'e Davut göz kulak olmaya başlar. Küçük kız aniden hastalanınca çaresiz kalan Davut'a Gülfem yardım elini uzatır. Birlikte İpek'i Ankara'ya, birtakım tahliller için götürmek zorunda kalırlar. Bu uzun yolculukta da bütün sırlarını, kırgınlıklarını, sevdalarını masaya yatırırlar. Bu yolculuğun sonu sadece Ankara'ya değil, aşka ve mutluluğa çıkmaktadır…

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