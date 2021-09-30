Kanunsuz Topraklar uyarlama mı? Kanunsuz Topraklar hangi dönemde geçiyor? Kanunsuz Topraklar konusu ne, neyi anlatıyor? - Haberler
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Kanunsuz Topraklar uyarlama mı? Kanunsuz Topraklar hangi dönemde geçiyor? Kanunsuz Topraklar konusu ne, neyi anlatıyor?

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Kanunsuz Topraklar uyarlama mı? Kanunsuz Topraklar hangi dönemde geçiyor? Kanunsuz Topraklar konusu ne, neyi anlatıyor?

Fox TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar bugün ilk bölümüyle ekranlara gelmişti. Dizinin ardından Kanunsuz Topraklar uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlama, gibi soruların cevapları merak edildi. Peki, Kanunsuz Topraklar uyarlama mı? Kanunsuz Topraklar hangi dönemde geçiyor? Kanunsuz Topraklar konusu ne, neyi anlatıyor?

Kanunsuz Topraklar, Gold Film imzalı, ilk bölümü Eylül 2021'de yayımlanacak olan, yönetmen koltuğuna Murat Düzgünoğlu'in oturduğu, senaryosunu Zülfük Yücel'in yazdığı, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Kanunsuz Topraklar uyarlama mı? Kanunsuz Topraklar hangi dönemde geçiyor? Kanunsuz Topraklar konusu ne, neyi anlatıyor? İşte bilgiler...

Kanunsuz Topraklar dönem dizisinde; 1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir. Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını anlatan bir hikayedir; "Kanunsuz Topraklar"…

Kanunsuz Topraklar dizisi uyarlama değildir. Kanunsuz Topraklar herhangi bir kitaptan, romandan vb. yerden uyarlama değildir. Kanunsuz Topraklar, Gold Film imzalı, ilk bölümü Eylül 2021'de yayımlanacak olan, yönetmen koltuğuna Murat Düzgünoğlu'in oturduğu, senaryosunu Zülfük Yücel'in yazdığı, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç bulunmaktadır.

Uğur Güneş : Davut

Esra Bilgiç : Gülfem

İlker Aksum : Mehmet

Necip Memili : Ali Gedik Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Ali Erkazan : Tahir

Murat Daltaban : Malik

Kaan Taşaner : Avukat Yavuz

Eylül Su Sapan : Behice Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Serdem Paçal : Fikriye

Doğaç Yıldız : Cemal

Onur Kaya : Eyüp

Ezgi Çelik : Asude

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Haber: Kanunsuz Topraklar uyarlama mı? Kanunsuz Topraklar hangi dönemde geçiyor? Kanunsuz Topraklar konusu ne, neyi anlatıyor? - Haberler
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