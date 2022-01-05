Kanunsuz Topraklar neden oynamıyor? Kanunsuz Topraklar bu hafta neden yok, hangi gün?

Kanunsuz Topraklar neden oynamıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Uğur Güneş, Necip Memili ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisinin bu akşam yeni bölümü ekrana gelmeyecek. FOX'un yayın akışı araştırılıyor. Peki ama Kanunsuz Topraklar bu hafta, bugün neden yok?

KANUNSUZ TOPRAKLAR NEDEN OYNAMIYOR?

Kanunsuz Topraklar 13. yeni bölüm bu akşam Fox TV ekranında izleyici ile buluşmayacak. Fox TV yayın akışında da yer almayan Kanunsuz Topraklar dizisi yeni bölüm 12 Ocak Çarşamba akşamı Fox TV ekranında izleyici ile buluşacak.

Kanunsuz Topraklar hangi gün oynuyor?

Kanunsuz Topraklar dizisi her çarşamba ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümü 12 Ocak akşamı yayınlanacak.

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