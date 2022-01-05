Kanunsuz Topraklar neden oynamıyor? Kanunsuz Topraklar bu hafta neden yok, hangi gün?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı diziseverlerin merak ettiği konular arasında yer aldı. 5 Ocak akşamı Kanunsuz Topraklar dizisinin 13. bölümünün ekrana gelmesi bekleniyordu. Fakat FOX'un yayın akışında Kanunsuz Topraklar yer almıyor. Peki ama Kanunsuz Topraklar bu akşam var mı yok mu? Kanunsuz Topraklar neden oynamıyor? Kanunsuz Topraklar bu hafta neden yok, hangi gün?
Kanunsuz Topraklar neden oynamıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Uğur Güneş, Necip Memili ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisinin bu akşam yeni bölümü ekrana gelmeyecek. FOX'un yayın akışı araştırılıyor. Peki ama Kanunsuz Topraklar bu hafta, bugün neden yok?
KANUNSUZ TOPRAKLAR NEDEN OYNAMIYOR?
Kanunsuz Topraklar 13. yeni bölüm bu akşam Fox TV ekranında izleyici ile buluşmayacak. Fox TV yayın akışında da yer almayan Kanunsuz Topraklar dizisi yeni bölüm 12 Ocak Çarşamba akşamı Fox TV ekranında izleyici ile buluşacak.
Kanunsuz Topraklar hangi gün oynuyor?
Kanunsuz Topraklar dizisi her çarşamba ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümü 12 Ocak akşamı yayınlanacak.
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet