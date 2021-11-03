Kanunsuz Topraklar hangi gün? FOX Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. FOX TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar'ın ilk tanıtımının ardından merak edilen konular arasında yerini aldı. Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor, hangi şehirde ve ilçede çekiliyor merak edilmektedir.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU

Kanunsuz Topraklar dönem dizisinde; 1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir. Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını anlatan bir hikayedir; "Kanunsuz Topraklar"…

KANUNSUZ TOPRAKLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanunsuz Topraklar dizisi Zonguldak'ta çekiliyor. Ayrıca Kanunsuz Topraklar dizisinde Zonguldak'ta madenlerin olduğu bir kasabadan sahneler yer alıyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR NE ZAMAN?

20 Ekim Çarşamba günü ve her çarşamba saat 20:00'de FOX TV ekranlarında yayınlanıyor olacak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR HANGİ GÜN?

"Kanunsuz Topraklar" dizisinin yayın tarihi belli oldu. "Kanunsuz Topraklar" dizisinin Eylül ayında FOX'ta ekrana geleceği biliniyordu. "Kanunsuz Topraklar" 29 Eylül Çarşamba günü FOX'ta başladı. Dizinin bu akşam yeni bölümü ekrana geliyor.

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