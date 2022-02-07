Kanunsuz Topraklar, Gold Film imzalı, ilk bölümü 29 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Faruk Teber'in oturduğu, senaryosunu Zülküf Yücel'in yazdığı, dram ve tarihi türdeki Türk yapımı televizyon dizisi. Kanunsuz Topraklar final mi, neden final yapıyor? Kanunsuz Topraklar bitiyor mu? Kanunsuz Topraklar neden bitiyor, final bölümü hangi gün? Kanunsuz Topraklar tamamen bitecek mi? Kanunsuz Topraklar niye bitiyor? Kanunsuz Topraklar final kararı hakkında resmi açıklama yapıldı mı?

KANUNSUZ TOPRAKLAR FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTECEK Mİ? NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Ekranlara veda edecek bir diğer dizi ise oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili'nin bulunduğu Kanunsuz Topraklar oldu. Güçlü senaryosuyla dikkat çeken yapım, aynı gün yayınlanan Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi başarılı dizilerle mücadele edemedi. 9 Şubat Çarşamba akşamı final yapacak.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Ali Gelik neden teslim oluyor? #KanunsuzTopraklar final bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

@FOXTurkiye"

Buna göre dizi son bölümüyle 9 Şubat Çarşamba günü final yapacak.

FOX TV'DE BAŞKA HANGİ DİZİ FİNAL YAPACAK?

Sevilen dizilerden Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar için Fox TV tarafından final yapma kararı verildi. Burcu Özberk'in başrolde yer aldığı yapım, 8 hafta sonra 39. bölümü ekranlara veda edecek. Bir diğer dizi olan Kanunsuz Topraklar'ın final tarihi ise 9 Şubat olarak belirlendi.

Sezona 11 diziyle başlayan Fox TV'de yaprak dökümü devam ediyor. Daha önce Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Yalancılar ve Mumları, Elbet Bir Gün, Misafir ve Elkızı dizilerini yayından kaldıran kanalda Aşk Mantık İntikam ile Kanunsuz Topraklar için de final yapma kararı verirdi.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NEDİR?

1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban) adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik Bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklif vardır.

Malik Bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem, ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'un zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik Bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gedik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş : Davut Karaman : 1-16

Esra Bilgiç : Gülfem Paşazade Karaman : 1-16

Necip Memili : Ali Gelik : 1-16

Kaan Taşaner : Avukat Yavuz : 1-16

Mine Teber : Fatma Karaman : 1-16

Beyti Engin : İdris Kasapoğlu : 3-16

Başak Parlak : Bahar Aras : 10-16

Sinan Albayrak : Göksel Yılmaz : 10-16

Doğaç Yıldız : Celal Karaman : 1-16

Hazar Motan : Fındık Hatçe : 3-16

Emel Çölgeçen : Mehveş : 15-16

Eylül Su Sapan : Behice Paşazade : 1-16

Serdem Paçal : Fikriye Paşazade : 1-16

Onay Kaya : Eyüp Karaman : 1-16

Mustafa Dinç : Murtaza : 1-16

Rana Kayacan : Zarife : 1-16

Amine Yüsra Şenel : İpek Aras : 15-16

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