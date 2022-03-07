Kanunsuz emir nedir, vatandaşlar tarafından merak edilen Kanunsuz emir nedir ve istisnası nedir? sorusunun yanıtı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 137. maddede açıklanmıştır. Peki, Kanunsuz emir nedir ve istisnası nedir? İşte yanıtı...

KANUNSUZ EMİR NEDİR?

Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

KANUNSUZ EMİR İSTİSNASI NEDİR?

Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

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