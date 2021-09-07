Kanuni Sultan Süleyman 455'nci ölüm yıl dönümünde anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanuni Sultan Süleyman 455'nci ölüm yıl dönümünde anıldı

Kanuni Sultan Süleyman 455'nci ölüm yıl dönümünde anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kanuni Sultan Süleyman ölümünün 455. yıl dönümünde Süleymaniye Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenen mevlid'i şerifle anıldı.

Kanuni Sultan Süleyman ölümünün 455. yıl dönümünde Süleymaniye Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenen mevlid'i şerifle anıldı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Süleymaniye Camii'nde Kanuni Sultan Süleyman'ın 455. ölüm yıl dönümü için öğle namazına müteakip mevlidi şerif düzenlendi. Mevlidi şerife İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve beraberindeki heyet katıldı. Kanuni Sultan Süleyman'ın Süleymaniye Camii'nin içinde bulunan türbesinde yapılan anma programında dualar okundu, salavatlar getirildi. Mevlidin ardından Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi halka ziyarete açıldı. Türbe başına giden vatandaşlar dualarla Kanuni Sultan Süleyman'ı yad etti.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Kanuni Sultan Süleyman dönemine baktığımız zaman icraatlarine baktığımız zaman ve bir bütün olarak değerlendirdiğimizde sadece, Osmanlı tarihinde değil, hem İslam tarihinde, hem de Türk İslam tarihinde ve Türk tarihinde çok önemli bir mümtaz bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Onun döneminde zaten Osmanlı Devleti'nin ulaşmış olduğu bir sınır, dünyada oluşturmuş olduğu imaj ve hakimiyet alanı sadece askeri anlamda değil iktisadi, toplumsal ve kültürel anlamda, bilimde sanatta gerçekten zirve bir dönemdir" dedi.

Kanuni Sultan Süleyman devrinin istisnai bir devir olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bugün de onun vefatının 455'nci yıl dönümü, biz Kanuni Sultan Süleyman'ı bu büyük devlet adamı, bu büyük şahsiyeti Kültür Turizm Bakanlığı olarak ve İl Kültür Müdürlüğü olarak anmayı bir görev olarak addettik. Bakanlığımızın bize verdiği bir görev olarak, hem türbesinde hem de kabri başında dua edelim, hem de Süleymaniye'de bir mevlidi şerifle yad edelim istedik. Ruhu şad olsun, Mekanı cennet olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: İstanbul'da sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı
Son Dakika: İstanbul'da sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı
İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
SADİ KADDAFİ ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ
SADİ KADDAFİ ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Gülşen Derya Şensoy Haluk Levent Yeşim Salkım
Spor Umut Meraş Şenol Güneş Samet Aybaba Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kanuni Sultan Süleyman 455'nci ölüm yıl dönümünde anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 15:05:24. #1.14#

title