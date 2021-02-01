Kansere yakalandığı için kariyerini kaybeden vücut geliştirmeci, şimdi de bacağını kaybetmek üzere

Avustralya'nın Rockhampton şehrinde yaşayan vücut geliştirmeci ve kişisel antrenör Chakkri Saelow'ın, nadir görülen bir kanser türünden dolayı kariyerine devam edemeyeceği ortaya çıktı. Spor salonu bağımlısı ve hayatında başka hiçbir iş yapmamış olan adamın, herhangi bir sporsal faaliyetinde bacağını kaybedebileceği belirtildi.

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Rockhampton şehrinde yaşayan Chakkri Saelow, kendi eyaletinde sadece üç kez görülmüş ve normalde de nadir görülen bir kanser türünden dolayı kariyerini kaybetti. Vücut geliştirmeci ve kişisel antrenör olan adamın, hafta sonu bıçak altına yattığı ve sol ayak kemiğinden 14 cm kesildiği yerine ise protez takıldığı belirtildi.

PES ETMEK ONUN LÜGATINDA YOK

Kariyerini ve sol bacağını kaybeden 25 yaşındaki antrenörün, bu durumdan dolayı moralini bozmadığı ve çevrimiçi ortamda kişisel eğitim tavsiyeleri verdiği aktarıldı. Geçirdiği ameliyat sonrası normalden çok kısa bir sürede koltuk değnekleri yardımıyla yürümeyi başaran adam, sağ bacağına çok güvendiğini ve pes etmeyeceğini söyledi.