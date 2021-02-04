Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan vefat etti
04.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:22
Batman'ın Sason ilçesi Belediye Başkanı Muzaffer Arslan (54), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Batman'ın Sason ilçesi Belediye Başkanı Muzaffer Arslan (54), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Batman'da rahatsızlanan Arslan, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 4 çocuk babası Arslan'ın cenazesi bugün Tekevler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen