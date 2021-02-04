Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan vefat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan vefat etti

04.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:22
Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan vefat etti

Batman'ın Sason ilçesi Belediye Başkanı Muzaffer Arslan (54), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Batman'ın Sason ilçesi Belediye Başkanı Muzaffer Arslan (54), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Batman'da rahatsızlanan Arslan, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 4 çocuk babası Arslan'ın cenazesi bugün Tekevler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.

Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan vefat etti
Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan vefat etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Destici Selahattin Demirtaş
Magazin Halsey Feyza Aktan Özcan Deniz Yıldız Tilbe
Spor Mesut Özil Arda Turan Gökhan Gönül Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Ptt Rektör Ankara Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan vefat etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 11:22:48. #1.16#
title