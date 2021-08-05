Kanser tedavisi gören Canan Ergüder'in son hali ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir tedavi gören oyuncu Canan Ergüder'den haber var. Kemoterapi tedavisi devam eden oyuncunun son hali sevenlerini şaşırttı. İşte o kare...

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder, bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyor.

Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden ayrılan ünlü oyuncunın son hali ortaya çıktı.

Tedavi süreci ile ilgili her şeyin yolunda gittiğini söyleyen güzel oyuncu, yeni saç stiliyle sevenlerinini karşısına çıktı.

Yeni saç stili hakkında konuşan Canan Ergüder, "Alışmadığım renklerle tanıştım çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Canan Ergüder, Menajerimi Ara dizisine şu sözlerle veda etmişti: "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum."

Kaynak: Snob Magazin