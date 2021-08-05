Kanser tedavisi gören Canan Ergüder'in son hali ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanser tedavisi gören Canan Ergüder'in son hali ortaya çıktı

Kanser tedavisi gören Canan Ergüder'in son hali ortaya çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir tedavi gören oyuncu Canan Ergüder'den haber var. Kemoterapi tedavisi devam eden oyuncunun son hali sevenlerini şaşırttı. İşte o kare...

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder, bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyor.

Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden ayrılan ünlü oyuncunın son hali ortaya çıktı.

Tedavi süreci ile ilgili her şeyin yolunda gittiğini söyleyen güzel oyuncu, yeni saç stiliyle sevenlerinini karşısına çıktı.

Yeni saç stili hakkında konuşan Canan Ergüder, "Alışmadığım renklerle tanıştım çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Canan Ergüder, Menajerimi Ara dizisine şu sözlerle veda etmişti: "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum."

Kanser tedavisi gören Canan Ergüder'in son hali ortaya çıktı
Kanser tedavisi gören Canan Ergüder'in son hali ortaya çıktı
Kanser tedavisi gören Canan Ergüder'in son hali ortaya çıktı
Kanser tedavisi gören Canan Ergüder'in son hali ortaya çıktı

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Gülşen Haluk Levent Aleyna Tilki Deniz Akkaya
Spor Muslera Mesut Özil Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kanser tedavisi gören Canan Ergüder'in son hali ortaya çıktı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 14:17:59. #1.14#

title