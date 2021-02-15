Kanser hastasını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar
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Kanser hastasını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar

15.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:27
Kanser hastasını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar

ZONGULDAK'ta sağlık ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolda güçlükle ulaştıkları kanser hastası İsmail Durmuş'u (62) alarak, 3 saat süren zorlu mücadelenin ardından hastaneye teslim etti.

ZONGULDAK'ta sağlık ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolda güçlükle ulaştıkları kanser hastası İsmail Durmuş'u (62) alarak, 3 saat süren zorlu mücadelenin ardından hastaneye teslim etti.

Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde yaşayan kanser hastası İsmail Durmuş, evinde rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Servis hattını aradı. Bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle, Durmuş için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yönlendirildi. Kandilli kavşağına kadar gelen UMKE ekipleri, karla kapanan yolda daha fazla ilerleyemedi. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri belde yolunu kardan temizledi. UMKE ekipleri de vakit kaybetmeden hastaya ulaşmak için tekrar yola koyuldu. Yolda zaman zaman kar nedeniyle duran sağlıkçılar, ekiplere yardımcı olmak için kürekle araçlarının önünde biriken karı temizledi.İsmail Durmuş'u evinden sağlıklı bir şekilde alan ekip, aynı araçla tekrar yola çıktı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Durmuş, tedavi altına alındı. Durmuş'un yakınları, yaklaşık 3 saat süren mücadelenin ardından hastayı hastaneye ulaştırmayı başaran sağlık ekiplerine teşekkür etti.


Kanser hastasını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar
Kanser hastasını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar
Kanser hastasını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar
Kanser hastasını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar
Kanser hastasını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar
Kanser hastasını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar
Kanser hastasını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar
Kanser hastasını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar
Kanser hastasını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar
Kanser hastasını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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