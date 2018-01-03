Kanser Hastası Olduğunu İleri Süren Kadın Yol Kenarında Yemeklik Ot Topladı

Kanser hastası olduğunu ileri süren kadın yol kenarında yemeklik ot topladı



GAZİANTEP - Gaziantep'te kanser hastası olduğunu ileri süren bir kadın, yol kenarındaki insanların şaşkın bakışları arasında ot topladı.

Kanser hastası olduğunu söyleyen 58 yaşındaki Dursun Özdemir isimli bir kadın, Gazimuhtarpaşa caddesi üzerinde yol kenarındaki insanların şaşkın bakışları arasında ot topladı. Topladığı otları poşete koyan kadın, kanser hastası olduğunu söylerken topladığı otların pilavda, salatada ve dürümde kullanıldığını dile getirdi. Kadının yanında bulunan ve ismini vermek istemeyen bir kişi de bu otların 7-8 TL'ye satıldığını söyledi.