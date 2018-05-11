Kanlı Nigar" Müzikali Samsun'da Sahnelenecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) Sanat Yönetmeni ve Müdürü Özgür Aslan, bu yılki sanat sezonunun son prömiyer eseri "Kanlı Nigar" müzikalini sahneye koyacaklarını belirtti.



Aslan, SAMDOB İl Koordinatörü Hale Akünal, İzmir Devlet Opera ve Balesinde "Kanlı Nigar" müzikalinin rejisörlüğünü üstlenen Haldun Özörten, koreograf Serhat Nüfusçu ve kostüm kreatörü Nursun Ünlü ile Atatürk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.



Kanlı Nigar müzikali hakkında bilgi veren Özgür Aslan, eserin Samsun'da ilk kez sanatseverlerle buluşacağını söyledi.



Cem İdiz'in bestelediği, Haldun Özörten'in rejisörlüğünü üstlendiği müzikalin İzmir ve Ankara operalarından sonra Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde ilk kez sahneleneceğini aktaran Aslan, "SAMDOB olarak 2017-2018 sanat sezonunun son prömiyer eseri Kanlı Nigar müzikalini sanatseverlerle buluşturacağız. Karagöz-Hacivat gölge oyunu olan Kanlı Nigar, Özlem Belkıs'ın düzenlemesiyle kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altına toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatıyor." dedi.

Açıklamanın ardından SAMDOB sanatçıları, "Kanlı Nigar" müzikalinin genel provasını yaptı.

1900'lerin İstanbul'unda geçen Kanlı Nigar müzikalinde besleme olarak yetiştiği evden küçük yaşta kaçan Nigar, yıllar sonra kızı Letafet, kalfası Şetaret, bahtsız besleme Nefaset ve dilsiz Ülfet ile eski mahallesine döner.

Mahallelerine yeni gelen kadınları merak eden ahali, gece vakti Nigar'ın evini rahatsız etmeye başlar ve olaylar böyle gelişir.

Tek başlarına bir erkeğe ihtiyaç duymadan yaşayabileceklerini herkese ispatlayan kadınların, bu yönleriyle bugünün kadınlarına ilham olması amaçlanıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin sezonun son prömiyeri "Kanlı Nigar" müzikali, 12 Mayıs Cumartesi ve 14 Mayıs Pazartesi saat 20.00'de, 26 Mayıs Cumartesi günü ise saat 15.00'te Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.