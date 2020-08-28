Kanlı Nigar filmi konusu nedir? Kanlı Nigar oyuncuları ve Kanlı Nigar özeti!
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Kanlı Nigar filmi konusu nedir? Kanlı Nigar oyuncuları ve Kanlı Nigar özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kanlı Nigar filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kanlı Nigar konusu, özeti ve Kanlı Nigar oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kanlı Nigar filminin detayları…

Kanlı Nigar filmi konusu nedir? Kanlı Nigar oyuncuları ve Kanlı Nigar özeti!
28.08.2020 08:52 | Son Güncelleme: 28.08.2020 08:55

İzleyenleri ekrana bağlayan Kanlı Nigar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kanlı Nigar filmini izleyecek olanların merak ettiği Kanlı Nigar konusu nedir, Kanlı Nigar oyuncuları kimler ve Kanlı Nigar özeti gibi konuları inceliyoruz.

KANLI NİGAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Osmanlı döneminde İstanbul'da randevuevi işleten Cihanyandı Kanlı Nigâr'ın, kendini ve bu yola düşürenlerden aldığı intikamın öyküsü.

KANLI NİGAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Memduh Ün

Oyuncular: Kemal Sunal, Sümer Tilmaç, Fatma Girik, Bahar Öztan, Pembe Mutlu

Tür: Drama, Komedi

Yapım Yılı: 1984

Vizyon Tarihi: 1 Aralık 1981 Salı

Senaryo: Orhan Aksoy

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