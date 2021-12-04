Kanlı çeyiz kavgasında damat ve iki yakını tutuklandı

AYDIN (DHA) - ADANA'da dini nikahla evlenen Velat Aydın ve Bahar K. çiftinin ayrılmasının ardından iki aile arasında, çeyizin geri alınması sırasında çıkan kavgada, 4 kişi silahla yaralandı. Gözaltına alınan Velat Aydın (24) ile Hikmet Aydın (33) ve Mehmet Bilgiç (40) tutuklandı, H.A. (22) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 25 Kasım günü saat 21.30 sıralarında Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 8 ay önce dini nikahla evlenen Velat Aydın ile Bahar K., zamanla anlaşmazlık yaşayınca ayrıldı. Bunun üzerine Bahar K.'nin ailesi, Velat Aydın'ın babasının evine giderek gelinin çeyizini geri istedi. Çeyiz paylaşımı yapıldıktan sonra iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, kız tarafından Ferhat K. (18), Ferhat A. (21), Şehmuz K. (31) ve Engin A. (19) yaralandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Velat Aydın, Hikmet Aydın ve Mehmet Bilgiç çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.