Kanlı Ay ne zaman 2021? Ay Tutulması saat kaçta? Kanlı Ay tutulması nedir?

Göksel hareketleri yakından takip eden ve astroloji meraklılarını ilgilendiren "Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?" gibi soruların yanıtları sorgulanmaya başlandı. Bu kapsamda; Ay tutulması ne zaman 2021 ve Türkiye'den görülecek mi? Bu yılın Ay tutulması saat kaçta başlıyor, nedir ve nasıl olur? Kanlı Ay ne zaman 2021? Ay Tutulması saat kaçta? Kanlı Ay tutulması nedir?

Göksel hareketleri yakından takip eden ve astroloji meraklılarını ilgilendiren "Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?" gibi soruların yanıtları sorgulanmaya başlandı. Bu kapsamda; Ay tutulması ne zaman 2021 ve Türkiye'den görülecek mi? Bu yılın Ay tutulması saat kaçta başlıyor, nedir ve nasıl olur? Kanlı Ay ne zaman 2021? Ay Tutulması saat kaçta? Kanlı Ay tutulması nedir? İşte detaylar haberimizde…

KANLI AY NE ZAMAN 2021?

Kanlı Ay ya da Süper Çiçek Kanlı Ay olarak da adlandırılan Ay tutulması bu yıl 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek. Bu yılın tek tam ay tutulması olması özelliği ile de biliniyor. Öte yandan uzmanlar tutulmanın çıplak gözle izlenilebileceği de açıkladı.

26 MAYIS KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

26 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenmeyecek. Bu tutulmanın, Asya, Avustralya ve Pasifik Okyanusu kıtalarından gözlenebileceği bildirildi.

2021 AY TUTULMASI TARİHLERİ

26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)

10 Haziran 2021 Halkalı Güneş Tutulması (Asya, Avrupa, Kuzey Amerika)

19 Kasım 2021 Parçalı Ay Tutulması (Amerika, Avustralya)

4 Aralık 2021 Tam Güneş Tutulması (Antarktika, Güney Afrika, Atlantik Okyanusu)