Kanlı Ay ne zaman 2021? Ay Tutulması saat kaçta? Kanlı Ay tutulması nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanlı Ay ne zaman 2021? Ay Tutulması saat kaçta? Kanlı Ay tutulması nedir?

Kanlı Ay ne zaman 2021? Ay Tutulması saat kaçta? Kanlı Ay tutulması nedir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Göksel hareketleri yakından takip eden ve astroloji meraklılarını ilgilendiren "Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?" gibi soruların yanıtları sorgulanmaya başlandı. Bu kapsamda; Ay tutulması ne zaman 2021 ve Türkiye'den görülecek mi? Bu yılın Ay tutulması saat kaçta başlıyor, nedir ve nasıl olur? Kanlı Ay ne zaman 2021? Ay Tutulması saat kaçta? Kanlı Ay tutulması nedir?

Göksel hareketleri yakından takip eden ve astroloji meraklılarını ilgilendiren "Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?" gibi soruların yanıtları sorgulanmaya başlandı. Bu kapsamda; Ay tutulması ne zaman 2021 ve Türkiye'den görülecek mi? Bu yılın Ay tutulması saat kaçta başlıyor, nedir ve nasıl olur? Kanlı Ay ne zaman 2021? Ay Tutulması saat kaçta? Kanlı Ay tutulması nedir? İşte detaylar haberimizde…

KANLI AY NE ZAMAN 2021?

Kanlı Ay ya da Süper Çiçek Kanlı Ay olarak da adlandırılan Ay tutulması bu yıl 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek. Bu yılın tek tam ay tutulması olması özelliği ile de biliniyor. Öte yandan uzmanlar tutulmanın çıplak gözle izlenilebileceği de açıkladı.

26 MAYIS KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

26 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenmeyecek. Bu tutulmanın, Asya, Avustralya ve Pasifik Okyanusu kıtalarından gözlenebileceği bildirildi.

2021 AY TUTULMASI TARİHLERİ

26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)

10 Haziran 2021 Halkalı Güneş Tutulması (Asya, Avrupa, Kuzey Amerika)

19 Kasım 2021 Parçalı Ay Tutulması (Amerika, Avustralya)

4 Aralık 2021 Tam Güneş Tutulması (Antarktika, Güney Afrika, Atlantik Okyanusu)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Petek Dinçöz Zeynep Bastık Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kanlı Ay ne zaman 2021? Ay Tutulması saat kaçta? Kanlı Ay tutulması nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 00:19:16. #1.16#

title