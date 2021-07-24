Kanlı ay 2021! Kanlı ay tutulması ne zaman 2021? Kanlı ay nedir? Kırmızı ay!
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Kanlı ay 2021! Kanlı ay tutulması ne zaman 2021? Kanlı ay nedir? Kırmızı ay!

Kanlı ay 2021! Kanlı ay tutulması ne zaman 2021? Kanlı ay nedir? Kırmızı ay!
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Uzun dalga boyunda ki kırmızı ışık atmosferde dağılmadan ilerlemesi sebebiyle Kanlı ay ya da kırmızı ay olarak adlandırılır. Kanlı ay 2021! Kanlı ay tutulması ne zaman 2021? Kanlı ay nedir? Kırmızı ay!

Önemli gök olaylarından biri olarak kabul edilen Kanlı ay 2021! Kanlı ay tutulması ne zaman 2021? Kanlı ay nedir? Kırmızı ay! Kırmızı ay nedir?

KANLI AY NEDİR?

Kanlı ay kehanetleri, İncil'de yer alan ve Hıristiyan vaizler John Hagee ve Mark Biltz'e göre Nisan 2014 ay tutulmasıyla başlayan bir tetradın İncil'de İncil'de anlatıldığı gibi bitiş zamanlarının başlangıcı olduğunu belirten bir dizi kehanettir

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN 2021?

Kanlı Ay ya da Süper Çiçek Kanlı Ay olarak da adlandırılan Ay tutulması bu yıl 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek. Bu yılın tek tam ay tutulması olması özelliği ile de biliniyor. Öte yandan uzmanlar tutulmanın çıplak gözle izlenilebileceği de açıkladı.

2021 AY TUTULMASI TARİHLERİ

26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)

10 Haziran 2021 Halkalı Güneş Tutulması (Asya, Avrupa, Kuzey Amerika)

19 Kasım 2021 Parçalı Ay Tutulması (Amerika, Avustralya)

4 Aralık 2021 Tam Güneş Tutulması (Antarktika, Güney Afrika, Atlantik Okyanusu)

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