Kanepe taşınan otomobille tehlikeli yolculuk
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Kanepe taşınan otomobille tehlikeli yolculuk

22.01.2021 10:54 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:58
Kanepe taşınan otomobille tehlikeli yolculuk

TOKAT'ın Zile ilçesinde, otomobilin üzerinde kanepe taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

TOKAT'ın Zile ilçesinde, otomobilin üzerinde kanepe taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Zile'nin Yunus Emre Mahallesi'ndeki Muhsin Yacıoğlu Parkı yakınlarında, otomobil üzerinde kanepe taşıyan sürücüyü görenler, şaşırdı. Otomobil sürücüsünün tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 


Kanepe taşınan otomobille tehlikeli yolculuk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İÇEN

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