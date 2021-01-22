Kanepe taşınan otomobille tehlikeli yolculuk
22.01.2021 10:54 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:58
TOKAT'ın Zile ilçesinde, otomobilin üzerinde kanepe taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
TOKAT'ın Zile ilçesinde, otomobilin üzerinde kanepe taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Zile'nin Yunus Emre Mahallesi'ndeki Muhsin Yacıoğlu Parkı yakınlarında, otomobil üzerinde kanepe taşıyan sürücüyü görenler, şaşırdı. Otomobil sürücüsünün tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İÇEN