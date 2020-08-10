Kandıra'da denize giren 2 kişi boğuldu, 1 kişi kayıp
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Kandıra'da denize giren 2 kişi boğuldu, 1 kişi kayıp

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Köyağzı sahilinde denize giren Hüsnüye Dilek Erdoğan (45) ile Babalı sahilinde denize giren Aryen Jiyan Kartal (19) boğularak yaşamını yitirdi.

Kandıra'da denize giren 2 kişi boğuldu, 1 kişi kayıp
10.08.2020 23:31 | Son Güncelleme: 11.08.2020 00:30

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Köyağzı sahilinde denize giren Hüsnüye Dilek Erdoğan (45) ile Babalı sahilinde denize giren Aryen Jiyan Kartal (19) boğularak yaşamını yitirdi. Ramazan Demir (41) ise girdiği denizde kayboldu.

Bugün, Kandıra'da farklı sahillerde 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Kandıra ilçesi Pınarlı Mahallesi Köyağzı sahilinde öğle saatlerinde Hüsnüye Dilek Erdoğan ile Ramazan Demir akıntıya kapılarak suda kayboldu. Boğularak yaşamını yitiren Hüsnüye Dilek Erdoğan'ın cenazesi denizden çıkarıldı. Ramazan Demir ise yapılan arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

GENÇ KIZ BOĞULDU 

Kandıra Babalı Mahallesi sahilinde ise saat 17.15 sıralarında meydana gelen olayda günübirlik tatil için kuzenleriyle birlikte gelen Mehmet Can Çokmez (23) ile Aryen Jiyan Kartal denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Mehmet Can Çokmez ile Aryen Jiyan Kartal vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı. 112 Acil ekipleri, Mehmet Can Çokmez'e ilk müdahalede bulunarak, hastaneye kaldırdı. Aryen Jiyan Kartal ise yapılan müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyerek yaşamını yitirdi.


Kaynak: DHA

Manşet

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