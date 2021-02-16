Kandil ne zaman? 18 Şubat Perşembe kandil mi? 2021 Dini Günler ve Kandiller! Regaib Kandili ne zaman?
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Kandil ne zaman? 18 Şubat Perşembe kandil mi? 2021 Dini Günler ve Kandiller! Regaib Kandili ne zaman?

16.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:48
Kandil ne zaman? 18 Şubat Perşembe kandil mi? 2021 Dini Günler ve Kandiller! Regaib Kandili ne zaman?

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili için geri sayım devam ediyor. Müslümanların, heyecanla beklediğini rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi üç ayların başlaması ile birlikte yılın ilk kandili olan Regaip Kandili için de araştırmalar başladı. Peki, Kandil ne zaman? İlk kandil ne zaman 2021? Regaib Kandili ne zaman? Bugün ne kandili? İşte detaylar hab

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili için geri sayım devam ediyor. Müslümanların, heyecanla beklediğini rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi üç ayların başlaması ile birlikte yılın ilk kandili olan Regaip Kandili için de araştırmalar başladı. Peki, Kandil ne zaman? İlk kandil ne zaman 2021? Regaib Kandili ne zaman? Bugün ne kandili?

KANDİL NE ZAMAN?

Regaip Kandili: 18 Şubat

Miraç Kandili: 10 Mart

Berat Kandili: 27 Mart

Kadir Gecesi: 8 Mayıs

Ramazan Bayramı: 13 Mayıs

2021 DİNİ GÜNLER VE ÜÇ AYLAR

Recep ayının ilk gecesi : 12 Şubat Cuma günü akşam namazından 13 Şubat Cumartesi sabah namazına kadar olan vakit.

Recep ayının ilk günü : 13 Şubat Cumartesi sabah namazından 13 Şubat Cumartesi akşam namazına kadar olan vakit.

Regaib kandili : 18 Şubat Perşembe akşam namazı ile başlayacak.

Kandil ne zaman? 18 Şubat Perşembe kandil mi? 2021 Dini Günler ve Kandiller! Regaib Kandili ne zaman?

2021 KANDİL TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 18 Şubat'ta Regaip Kandili idrak edilecek.

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 10 Mart'ta ve ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili'nin 27 Mart'ta idrak edilmesinin ardından, on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazan 13 Nisan'da başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 8 Mayıs'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 13 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 18 Şubat'ta Regaip Kandili idrak edilecek. O gün Rewgaip Kandili'dir.

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