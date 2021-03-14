Kanalizasyonu onarmak için açılan çukura otomobiliyle düşen sürücü, bir işçinin ölümüne neden oldu

Kayseri'de patlayan kanalizasyonu onarmak için açılan çukurda çalışan işçilerin üzerine kontrolden çıkan otomobil düştü. Kaza sırasında çukuru kapatmak için çalışan işçilerden 56 yaşındaki Ahmet Baykan hayatını kaybederken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.