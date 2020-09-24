Kanalizasyondan çıkarılan dev sıçan görenleri dehşete düşürdü
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Kanalizasyondan çıkarılan dev sıçan görenleri dehşete düşürdü

24.09.2020 14:44 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:56

Meksika'da yağan şiddetli yağmurun ardından kanalizasyondan çıkarılan 20 ton atığın arasından çıkarılan dev sıçan görenleri şaşkına çevirdi. Sıçanın Cadılar Bayramı'ndan kalma bir dekor olduğu ortaya çıktı.

Meksika'da sağanak yağış sonrası kanalizasyon kanalları tıkandı. Bu sebeple 20 ton atığın temizlenmesi gerekiyordu. Yetkililer bu sırada dev bir sıçan görünce neye uğradığını şaşırdı. Kısa sürede, sıçanın önceki Cadılar Bayramı'nda kullanılmış ve kanalizasyona düşmüş bir dekor olduğu anlaşıldı.

DEKOR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir şiddetli yağışın etkisi altında olan Meksika'da drenaj kanallarında biriken çöpler selin tetiklenmesine neden oldu. 20 ton atığın çıkarıldığı, aralarında koltuk, mobilya gibi eşyaların da bulunduğu çöplerin arasında en dikkat çeken ise dev sıçan oldu. Ancak kemirgenin çok geçmeden gerçek bir canlı hayvan olmadığı ortaya çıktı. Şaşkına çeviren şey, yıllar önce şehrin kanalizasyonuna düşen bir Cadılar Bayramı dekoruydu.

Kanalizasyondan çıkarılan dev sıçan görenleri dehşete düşürdü
Kanalizasyondan çıkarılan dev sıçan görenleri dehşete düşürdü
Haber Yorumları (4)
ANALİZCİ: Çinlilere verin, yerler onu :)
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VATANDAŞ: click bait yapmayın arkadaşım
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DENİZ: Öyle bir haberi yazıyorsunuz ki ilk satırları okuduğumda gerçek sandım.
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