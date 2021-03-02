Kanalizasyon hattından çıkanlar, mahalle muhtarını isyan ettirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kanalizasyon hattından çıkanlar, mahalle muhtarını isyan ettirdi

02.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:12
Kanalizasyon hattından çıkanlar, mahalle muhtarını isyan ettirdi

Manisa Merkez Tunca Mahallesinde kanalizasyon hattının içinden çıkarılan malzemeler karşısında vatandaşlar şok oldu. Mahalle Muhtarı Suna Marangoz da, sosyal medya hesabı üzerinden MASKİ'ye teşekkür ederek, "Kanal içinden çıkan ıslak mendil, çaput, kıl, yağ, moloz ve buradan saymak istemediğim her türlü atığı görünce gözlerime inanamadım" dedi.

İl genelinde sağlıklı bir altyapı için çalışan MASKİ Genel Müdürlüğü, gelen şikayetlere de zamanında ve hızlı dönüş yaparak, vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkanlarını seferber ediyor.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinin Manisa Merkez Tunca Mahallesinde kanalizasyon hattındaki tıkanıklığa kısa sürede müdahalesi ve sorunu gidermesi sonrasında Mahalle Muhtarı Suna Marangoz da sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Muhtar Marangoz, gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışan MASKİ ekiplerine teşekkür etti.

"HER TÜRLÜ ATIĞI GÖRÜNCE GÖZLERİME İNANAMADIM"

Tunca Mahalle Muhtarı Suna Marangoz, MASKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar ile ilgili sosyal medya üzerinden bir teşekkür mesajı yayınladı. Marangoz yayınladığı mesajda şunları belirtti: "Bugün mahallemde MASKİ kanalizasyon ekiplerinin kanal açma çalışmaları vardı. Bu ne ilkti ne de son olacaktı. Kanal içinden çıkan ıslak mendil, çaput, kıl, yağ, moloz ve buradan saymak istemediğim her türlü atığı görünce gözlerime inanamadım. Arkadaşlar, hani her yağmurun ardından bodrum ve giriş katları su basıyor, sokak yağmur giderleri tıkanıyor, yollar göle dönüşüyor, dere yatakları taşıyor hani; MASKİ diye veryansın ediyoruz, biraz geç kaldıklarında yerden yere vuruyoruz ya bence artık yapmayalım. MASKİ çalışıyor, bugün buna bir kez daha şahit oldum. Bir kez de olsa orada çalışan ekip arkadaşlarımızı düşünelim.

"İĞNEYİ KENDİMİZE BATIRALIM"

Yarı bele kadar pis suyun içinde olduklarını mı yazayım, o kanalizasyondan sızan gazın etkisi ile nefes alamadıklarını mı, burayı bitirelim diğer mahalleye yetişelim çabalarını mı? Hangisini yazayım bilemedim. Büyükşehir belediyemizin milyonlarca lira harcayıp şehrimize kazandırdığı atık su arıtma tesisinin, sadece bizlerin klozetlere attığı ıslak mendiller yüzünden aylık arıza masrafı binlerce lirayı mı yazayım? Bizlere yeşili ile nefes olan, şırıltısı ile huzur veren ruhumuzu dinlendiren derelerimize bağlanan kaçak kanalizasyonları mı yazayım? Hangisini yazayım bilemedim. Ne olur biraz da, çuvaldız misali iğneyi kendimize batıralım. Hani müşteri her zaman haklı olmasın. Hani yavuz hırsız olmayalım. Ne olur çevremizi ve insan sağlığını koruyalım"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Zeki Müren Sezen Aksu Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli
Spor Can Bartu Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kanalizasyon hattından çıkanlar, mahalle muhtarını isyan ettirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 16:14:41. #1.14#
title