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Kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan işçi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Ali Çelikler (55), ağır yaralı kurtarıldı.

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ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Ali Çelikler (55), ağır yaralı kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Keçiören'e bağlı Uyanış Mahallesi'nde meydana geldi. Keçiören Belediyesi ekipleri, Balmumu Sokak'ta kanalizasyondaki tıkanma nedeniyle çalışma başlattı. Alanda 4 metre derinliğinde kanal açılırken, göçük meydana geldi. İşçilerden Ali Çelikler, göçük altında kaldı. Çelikler, ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu ağır yaralı kurtarıldı. Ali Çelikler, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Kaan ULU- Şifanur SANSAR/ ANKARA, (DHA)-

Kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan işçi yaralandı

Kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan işçi yaralandı

Kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan işçi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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