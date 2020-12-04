Son dakika haberi: Kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı...Kaza anı kamerada
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Son dakika haberi: Kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı...Kaza anı kamerada

04.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:59

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.

Kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı...Kaza anı kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde başka bir otomobille çarpıştıktan sonra sulama kanalına uçan sürücü, otomobilinden kendi imkanlarıyla burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Ünal'ın kullandığı 07 ABN 353 plakalı otomobil ile Salim Belge'nin kullandığı 16 ADV 82 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Salim Belge'nin kullandığı 16 ADV 82 plakalı otomobil, çarpışmanın şiddetiyle DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Tepe üzeri sulama kanalına çakılan otomobilin sürücüsü otomobilden kendi imkanlarıyla şans eseri burnu bile kanamadan çıktı.

Kırmızı ışığın yanmadığı belirlendi

Kazanın ardından her iki araç sürücüsü de kendisinin haklı olduğunu, diğer sürücünün kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti. Yapılan incelemelerde ve güvenlik kamerasında Remzi Güven Caddesi'nde bulunan trafik lambasında kırmızı ışığın yanmadığı belirlenirken, 07 ABN 353 plakalı otomobilin sürücüsü Bekir Ünal'ın geçiş üstünlüğünün kendisinde olduğunu düşünerek ışıkta durmadığı, diğer aracın ise yeşil ışıkta geçtiği belirlendi.

Diğer yandan, kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, iki aracın çarpışma anı, çarpışmanın şiddetiyle Salim Belge'nin kullandığı 16 ADV 82 plakalı otomobilin kanala uçtuğu görüldü.

Vatandaşlar yetkililere bildirmiş

Kavşakta iş yeri bulunan vatandaşların, kazadan kısa bir süre önce trafik lambasında kırmızının yanmadığı konusunda yetkililere bilgi verdiği, kısa bir süre sonra da kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Son dakika haberi: Kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı...Kaza anı kamerada
Son dakika haberi: Kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı...Kaza anı kamerada
Son dakika haberi: Kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı...Kaza anı kamerada
Son dakika haberi: Kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı...Kaza anı kamerada
Son dakika haberi: Kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı...Kaza anı kamerada
Son dakika haberi: Kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı...Kaza anı kamerada
Son dakika haberi: Kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı...Kaza anı kamerada
Son dakika haberi: Kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı...Kaza anı kamerada
Son dakika haberi: Kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı...Kaza anı kamerada
Son dakika haberi: Kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı...Kaza anı kamerada
Son dakika haberi: Kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı...Kaza anı kamerada
Son dakika haberi: Kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı...Kaza anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN

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