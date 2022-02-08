KANALA DÜŞEN OTOMOBİLE, GÖREVLİ, VİNCE BAĞLADIĞI HALATLA ULAŞTI

BURSA'da, sürücü Kemal Demir kontrolünü kaybettiği otomobille, büyük bölümü bataklık olan kanala uçtu. Aracı kanaldan çıkarması için çağırılan vinç görevlisi Ufuk Zerman, vince bağladığı halata oturarak, otomobile ulaştı.

Gemlik ilçesi Ata Mahallesi'nde, Kemal Demir'in kontrolünü kaybettiği 16 HA 402 plakalı otomobil, büyük bölümü bataklık halde olan kanala uçtu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Kemal Demir, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Otomobilin bataklıktan çıkarılması için vinç çağırıldı. Vinç görevlisi Ufuk Zerman halatı bağlamak için bataklık nedeniyle otomobile yürüyerek ulaşamadı. Bunun üzerine vince bağladığı halata oturan görevli, vinç yardımıyla otomobile ulaştı. Görevlinin halatları bağladığı otomobil, bataklıktan çıkarıldı.