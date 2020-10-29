Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor

Show TV'nin yeni sezonda güvendiği yapımlardan biri olan Şeref Sözü dizisi, güçlü kadrosuna rağmen reytinglerde istenilen başarı elde edilememesi nedeniyle 4 Kasım 2020 günü yayınlanacak 4. bölümüyle final yapacak.

Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Öykü Çelik, Sude Güler, Umut Kurt, Sahra Gümüş gibi isimlerin yer aldığı Şeref Sözü dizisi, dün akşam 3. bölümüyle ekranlara geldi.

FİNAL KARARI ALINDI

Cihan Adabeyli karakterinin hikayesinin anlatıldığı dizi, reytinglerde üst sıraları zorlayamayınca Show TV tarafından yayından kaldırılmasına karar verildi. Şeref Sözü, yayınlanacak 4. bölümle beraber final yapacak.

YENİ BÖLÜM NELER OLACAK?

Şeref Sözü 4. bölümde, tüm ada halkı seferber olup İsra'yı ararken; İsra ölümle yaşam arasında bir savaş vermektedir. Cihan'ın gerçeği öğrenmemesi için elinden geleni yapan Emsal, İsra'yı hayatlarından tümüyle çıkaracak planını uygulamaya koyar.

ŞEREF SÖZÜ KONUSU NE?

Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ansızın Adabeyli Adası'na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli'nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan İsra'dır. İsra'nın tek bir umudu vardır: Cihan Adabeyli!

Kucağında yeni doğmuş bebeği ile son çare Cihan'ı arar. Ve Cihan Adabeyli uçağına atlayıp Lübnan'a gider! Faruk, şehrin her yerinde İsra'yı ve çocuğunu ararken, Cihan hayatını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır. İsra'nın Adabeyli Malikanesi'ne Cihan'ın karısı olarak gelmesiyle Adabeyli Adası'nda tüm düzen alt üst olacaktır.

Adabeyli Adası'nda İsra'nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir. Verilen 'Şeref Sözü' geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır.