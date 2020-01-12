Kanal İstanbul projesine karşı çıkan yüzlerce kişi insan zinciri oluşturdu

12.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Kanal İstanbul projesine karşı çıkan yüzlerce kişi Küçükçekmece Gölü kenarında bir araya gelerek insan zinciri oluşturdu.



Çevre ve imar boyutlarının yanı sıra finansmanı nedeniyle de tartışma yaratan Kanal İstanbul projesine itirazlar sürüyor. Projeye karşı yaklaşık 120'den fazla kurum ve bireyin bir araya gelerek oluşturduğu ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu ve Avcılar Kent Konseyi ve Bileşenleri'nin çağrısıyla düzenlenen eyleme çok sayıda kişi katıldı. Euronews.com'da Görüntüle