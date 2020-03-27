Kanal İstanbul için ilk ihale yapıldı: Projenin yapılacağı güzergahtaki köylüler ne düşünüyor? Euronews siyasileri karşı karşıya getiren, bilim insanlarının tepkisine neden olan Kanal İstanbul Projesi'nin yapılması planlanan güzergahına gitti.

Euronews siyasileri karşı karşıya getiren, bilim insanlarının tepkisine neden olan Kanal İstanbul Projesi'nin yapılması planlanan güzergahına gitti. O bölgede yaşayan köylüler proje ile ilgili ne düşünüyor'View on euronews Kaynak: Euronews.com