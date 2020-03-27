Kanal İstanbul için ilk ihale yapıldı: Projenin yapılacağı güzergahtaki köylüler ne düşünüyor?
Euronews siyasileri karşı karşıya getiren, bilim insanlarının tepkisine neden olan Kanal İstanbul Projesi'nin yapılması planlanan güzergahına gitti.
27.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:00
Euronews siyasileri karşı karşıya getiren, bilim insanlarının tepkisine neden olan Kanal İstanbul Projesi'nin yapılması planlanan güzergahına gitti. O bölgede yaşayan köylüler proje ile ilgili ne düşünüyor'View on euronews
Kaynak: Euronews.com