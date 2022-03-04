Kanal D Yaprak Dökümü neden yok? Yaprak Dökümü bitti mi, neden kaldırıldı? 4 Mart Kanal D yayın akışı
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2006-2010 yıllarında arasında Kanal D'de yayınlanan aile ve drama türündeki Türk televizyon dizisi Yaprak Dökümü neden yok? Kanal D Yaprak Dökümü neden yok? Yaprak Dökümü bitti mi? 4 Mart Kanal D yayın akışı
Kanal D Yaprak Dökümü neden yok, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Hafta içi her gün ekranlarda yer alan dizinin 4 Mart'ta saat 11:00'de başlamaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.
KANAL D YAPRAK DÖKÜMÜ NEDEN YOK?
Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanan Yaprak Dökümü, hafta içi saat 11:00'de yayınlanıyor. Bugün ise Kanal D yayın akışı içerisinde Üç Kız Kardeş dizisi yer alıyor. Yaprak Dökümü geçtiğimiz hafta da cuma günü yayın akışında yer almamış, pazartesi günü yine aynı saatinde yayınlanmıştı. Yeni başlayan Üç Kız Kardeş dizisinin tekrarının yayınlanması nedeniyle Yaprak Dökümü ekranlarda yer almadı.
4 MART KANALD YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Üç Kız Kardeş
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar