KANAL D UZAK ŞEHİR TEK PARÇA İZLE | Kanal D Uzak Şehir tek parça izleme linki var mı? Kanal D izle!

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KANAL D UZAK ŞEHİR NASIL İZLENİR?

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Uzak Şehir 20. bölüm

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya annesinin bu topraklara gelme amacının Cihan'ın gücüyle alakalı olduğunu düşünse de Fikriye'nin gizlediği bambaşka gerçekler vardır. Cihan Alya'nın değişen ruh halinin altında ne sakladığını merak ederken Alya öz annesinin ona yaşattıklarını sadece Cihan'a anlatır. Alya'nın acısını Fikriye'yi göndererek dindireceğini düşünen Cihan, Fikriye'ye gidiş biletini uzatır. Fikriye ise geliş amacını Cihan'a söylerken artık buralardan kolay kolay gidemeyeceğinin de sinyalini çok açıkça verir.

Nare, imkansız aşkı için hiç korkmadan karşısına annesi Sadakat'i alırken Şahin bu sefer onu bu yolda yalnız bırakmaz. Kendi gibi aynı imkansızlığın içinde olan Kaya'ya gizliden destek veren Şahin, Zerrin için son bir iyilik yaptığının bilincindedir.

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