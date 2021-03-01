Kanal D Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin yer aldığı Şarkılar Bizi Söyler ilk bölümü ile ilgi gördü. Kanal D Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sibel Can! Hakan Altun! Hüsnü Şenlendirici!

KANAL D ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Perşembe akşamı ilk bölümü ile ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler Sibel Can ve Hakan Altun'un sunumu ile ekranlarda. Merakla beklenen 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Detayları haberimizde.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Göz kamaştıran sahnesinde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren "Şarkılar Bizi Söyler"in ilk bölümünde Türk Müziği'nin unutulmayan efsanesi Müslüm Gürses'in şarkıları söylenecek. Programın üç usta isminin keyifli, eğlenceli sohbetlerinin yanı sıra arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkılarıyla renklenen bölümde sürprizler de olacak. Gürses'in hayatına dair anılar canlanacak, duygusal anlar yaşanacak.