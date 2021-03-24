Kanal D Sadakatsiz 22. bölüm tek parça izle! Sadakatsiz 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kanal D Sadakatsiz 22. bölüm tek parça izle! Sadakatsiz 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

24.03.2021 22:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:18
Kanal D Sadakatsiz 22. bölüm tek parça izle! Sadakatsiz 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

23. bölümü ile ekrana gelen Sadakatsiz ne zaman? Kanal D canlı yeni bölüm izle! Sadakatsiz saat kaçta başlıyor? Kanal D canlı izle! Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz oyuncuları! Kanal D Sadakatsiz 22. bölüm tek parça izle! Sadakatsiz 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin paylaştığı Sadakatsiz ne zaman? Sadakatsiz saat kaçta, hangi kanalda? Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz ne zaman? Sadakatsiz saat kaçta başlıyor? Kanal D canlı izle!

SADAKATSİZ NE ZAMAN?

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde yer aldığı Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi Sadakatsiz, yeni bölümüyle 24 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de ekranda olacak.

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Sadakatsiz, Med Yapım ve Mednova Yapım imzalı, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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