Kanal D İle Günaydın Türkiye'nin İlk Konuğu : Serkan Çağrı

Türkiye ve dünya gündemindeki haberleri ekrana taşıyan ikili, aynı zamanda programda canlı bağlantılar gerçekleştirip, stüdyoda konuklarını ağırlıyorlar.

Bu yıl altıncısı gerçekleşecek olan Klarnet Festivali'nin sanat yönetmeni olan ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı, programın ilk konuğu oldu ve festivalin ayrıntılarını aktardı. Festivalin "Ustalara Saygı" bölümünde bu yıl Müslüm Gürses'in anılacağını söyleyen Çağrı, aynı zamanda Müslüm Gürses'i ne kadar sevdiğinden de bahsetti.

Programda klarnetini de konuşturan Serkan Çağrı, izleyicilere keyifli bir müzik ziyafeti sundu.

