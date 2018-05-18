Kanal D'de Sabah Haberlerinin Yerine Aşk-ı Memnu Yayınlanacak
Kanal D ekranlarında sabah haberlerini sunan Murat Güloğlu'nun programı bu sabah son yayınını yaparak ekranlara veda etti. Bu programın yerine Aşk-ı Memnu yayınlanacak.
Demirören Grubu'nun Aydın Doğan'a ait gazete ve televizyonları satın almasının ardından başlayan değişim süreci dikkat çeken bir şekilde ilerliyor.
SABAH HABERLERİ TAMAMEN YAYINDA KALDIRILDI
Grubun amiral gemisi Kanal D'de daha önce ana haber bülteninde yaşanan sunucu değişikliği ve siyasi haberlere ayrılan zamanın kısılmasının ardından bu kez de sabah haberleri tamamen yayından kaldırıldı.
MURAT GÜLOĞLU SON YAYININI YAPTI
Geçtiğimiz yıl Kanal D'nin sabah haberlerini sunmaya başlayan Murat Güloğlu'nun programı bu sabah son yayınını yaparak ekranlara veda etti.
AŞK-I MEMNU VE YABANCI DAMAT YAYINLANACAK
Kanal D'den yapılan açıklamada Güloğlu'nun programının bulunduğu sabah kuşağında Yabancı Damat ve Aşk-ı Memnu dizilerinin tekrarlarının yayınlanacağı duyuruldu.
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Külliyen yalan, biz dizilerle diriliş Ertuğrul veya ahlksız vurdulu kırdılı cinayetli entrikalı aldatmalı zinalı programları biz yapmıyoruz medya bizim kontrolümüzde değil cehapenin kontrolünde biz başedemiyoruz milletimiz yardım etsin biz dindar muhafazakarız bizden böyle şeyler beklemeyin cehape yapıyor medyayı böyle ahlaksız oldu medya tv iyiceneCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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