Kanal D'de Sabah Haberlerinin Yerine Aşk-ı Memnu Yayınlanacak

Demirören Grubu'nun Aydın Doğan'a ait gazete ve televizyonları satın almasının ardından başlayan değişim süreci dikkat çeken bir şekilde ilerliyor.

SABAH HABERLERİ TAMAMEN YAYINDA KALDIRILDI

Grubun amiral gemisi Kanal D'de daha önce ana haber bülteninde yaşanan sunucu değişikliği ve siyasi haberlere ayrılan zamanın kısılmasının ardından bu kez de sabah haberleri tamamen yayından kaldırıldı.

MURAT GÜLOĞLU SON YAYININI YAPTI

Geçtiğimiz yıl Kanal D'nin sabah haberlerini sunmaya başlayan Murat Güloğlu'nun programı bu sabah son yayınını yaparak ekranlara veda etti.

AŞK-I MEMNU VE YABANCI DAMAT YAYINLANACAK

Kanal D'den yapılan açıklamada Güloğlu'nun programının bulunduğu sabah kuşağında Yabancı Damat ve Aşk-ı Memnu dizilerinin tekrarlarının yayınlanacağı duyuruldu.