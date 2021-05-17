Kanal D canlı izle! 17 Mayıs Kanal D yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 17 Mayıs Pazartesi kanalların yayın akışı! Şarkılar Bizi Söyler, Gelinim Mutfakta!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 17 Mayıs Pazartesi kanalların yayın akışı! Şarkılar Bizi Söyler, Gelinim Mutfakta!
17 MAYIS PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
04:155 n1kUlusal
05:00 Güllerin Savaşı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler