Kanal D Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar 577. yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin en eski ve uzun soluklu dizisi dizisi Arka Sokaklar bu akşam 577. yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Son bölümü büyük heyecan yaratan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanını izleyenler bu akşam neler olacağını merak ediyor. Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları ile çok beğeniliyor. Arka Sokaklar 577. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ne? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var? Kanal D Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölüm canlı izle!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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5 Şubat 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 576. Bölümde ekip, kendilerine şantaj yapan Servet Amcaya büyük darbe indiriyor!

Servet Amca, peşinde olan ekibi dize getirebilmek için kumpaslar kurmaya başlar. İlk hamle olarak Arif Müdürü kullanır. Arif Müdür ile bir kadının görüntüleri üzerinden Rıza Babayı ve ekibini yolundan çekmeyi umutlar. Rıza Baba ve ekip, bu şantaja pabuç bırakacak yürekte olmadıklarını yaptıkları gizli operasyonlarla Servet Amcaya gösterirler. Emniyette, Servet'e çalışan birisi olduğunu düşünerek tüm operasyonları gizli yapan ekibimiz, silah kaçakçılığıyla ilgili yaptıkları son operasyonla Amcayı çok kızdırırlar. Servet, bunun acısını Arif Müdürün görüntülerini sosyal medyaya sızdırarak gösterir; fakat Rıza Baba ve ekip, bu duruma karşı önlem almışlardır. Köşeye sıkıştığını gören Servet ise, ikinci hamlesini yapar. Terör Şubedeki köstebeği Komiser Muzaffer'i kullanarak Mesut'a kumpas kurmaya başlar.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de!