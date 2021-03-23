Kanal 7 Tatlı Bela ne zaman? Tatlı Bela hangi gün? Kanal 7 Tatlı Bela oyuncuları!

Hint filmi olan ve orjinal adı ss Pyar Ko Kya Naam Doon Ek Baar PhirKanal 7 Tatlı Bela ne zaman? Tatlı Bela hangi gün? Kanal 7 Tatlı Bela oyuncuları!

Her bölüm ile meraklandıran Tatlı Bela, 57. bölümü ile ekrana gelecek. Kanal 7 Tatlı Bela ne zaman? Tatlı Bela hangi gün? Kanal 7 Tatlı Bela oyuncuları!

KANAL 7 TATLI BELA KONUSU

Hindistan'ın iki ünlü yıldızı Avinash Sachdev ile Shrenu Parikh'i bir araya getiren ve Bir Garip Aşk dizisinin ikinci sezonu olarak da bilinen Tatlı Bela tekrar bölümleriyle yeniden izleyiciyle buluşuyor.

Aşk ve nefretin mücadelesini hayat görüşleri, toplumsal statüleri birbirinden tamamen farklı olan Shlok ile Ashta'nın kesişen hayatları üzerinden anlatan Tatlı Bela, aşkın gücünü bir kez daha gözler önüne sermeye geliyor. Babasının intikamını almak için evlendiği eşine karşı öfke dolu olan Shlok, aşka umudunu kaybeder ve paranın gücüne her şeyden daha çok inanarak yaşamını sürdürmeye başlar. Hayata karşı bakışı Shlok'un tam tersi olan Ashta ise iyilik dolu kalbi sayesinde çevresindeki insanları mutlu etmek isteyen, duygulara değer veren güzel bir genç kızdır.

Tesadüflerin kendilerini birbirine kenetlediğinden habersiz olan ikili her karşılaşmada birbirleriyle kavga etseler de yaşanacak sürpriz gelişmeler Shlok ve Ashta'yı birbirlerine bağlayacaktır.

Nefretin gölgelediği büyük bir aşkın dram ve macera dolu öyküsü Tatlı Bela her gün Kanal 7 ekranlarında.

KANAL 7 TATLI BELA NE ZAMAN?

Her içi, 21.30'da Kanal 7 ekranlarında Tatlı Bela dizisi yayınlanmaktadır. Tatlı Bela hafta sonu ise, 22.15'de ekranlarda. Dizi ile ilgili detaylar haberimizde.

TATLI BELA OYUNCULARI

Avinash Sachdev, Shrenu Parikh, Manish Wadhwa, Geetanjali Tikekar, Samir