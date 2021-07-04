Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
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Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman'ın annesi Havize Mukaddes Akman'ın cenazesi, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman'ın annesi Havize Mukaddes Akman'ın cenazesi, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayata veda eden Havize Mukaddes Akman'ın cenaze töreninde Zahid Akman ve ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, RTÜK Başkan yardımcıları İbrahim Uslu ve Orhan Özdemir, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile Kanal 7 yöneticileri ve Akman ailesinin yakınları katıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Havize Mukaddes Akman'ın cenazesi, Ankara Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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