Kanal 7 Emanet canlı izle! Emanet 140. bölüm fragmanı izle!

140. bölümü ile bu akşam ekrana gelecek Kanal 7 Emanet canlı izle! Emanet 140. bölüm fragmanı izle! Emanet 139. bölüm kesintisiz tek parça izle!

EMANET 19 MART CUMA BÖLÜM ÖZETİ

Giriştikleri savaşın en büyük sebebi olan Yusuf'un bayılması, Yaman ve Seher'in bundan sonraki hayatlarını tahmin etmedikleri bir biçimde değiştirecektir.

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

EMANET 139. BÖLÜM İZLE!