Kanal 7 canlı izle! Emanet canlı yayın izle! 26 Nisan Kanal 7 yayın akışı!
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Kanal 7 canlı izle! Emanet canlı yayın izle! 26 Nisan Kanal 7 yayın akışı!

Kanal 7 canlı izle! Emanet canlı yayın izle! 26 Nisan Kanal 7 yayın akışı!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet'in nerede çekim yapıldığı merak edildi. Peki, Emanet dizisi nerede çekiliyor? Emanet 165. bölüm fragmanı izle! Emanet 156. bölüm full izle! Emanet dizi çekimleri hangi şehirde, hangi ilçede ve hangi semtte yapılıyor? Emanet dizisi İstanbul'da mı çekiliyor?

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet'in nerede çekim yapıldığı merak edildi. Peki, Emanet dizisi nerede çekiliyor? Emanet 165. bölüm fragmanı izle! Emanet 156. bölüm full izle! Emanet dizi çekimleri hangi şehirde, hangi ilçede ve hangi semtte yapılıyor? Emanet dizisi İstanbul'da mı çekiliyor?

EMANET SON BÖLÜM ÖZETİ

İkbal'i aradığı süre boyunca Yaman'ın yanından bir an olsun ayrılmayan Seher, Yaman'ın çektiği acının ve ailesine verdiği değerin en yakın şahidi olur. Yaman'ın çektiği tüm bu acılar, Seher'in mesafeli tavrının da etkileyecektir.

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 20:00'de Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

26 NİSAN KANAL 7 YAYIN AKIŞI

04:50 Mukabele

05:50Tv Filmi

06:30Kanal 7 De Sabah

07:45Emanet Ve İhanet

09:00Denizin Dibinde Demir Evler

10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Haber Saati

18:50 İftar Saati

20:00 Emanet

EMANET CANLI YAYIN İZLE

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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