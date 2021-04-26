Kanal 7 canlı izle! Emanet canlı yayın izle! 26 Nisan Kanal 7 yayın akışı!
Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet'in nerede çekim yapıldığı merak edildi. Peki, Emanet dizisi nerede çekiliyor? Emanet 165. bölüm fragmanı izle! Emanet 156. bölüm full izle! Emanet dizi çekimleri hangi şehirde, hangi ilçede ve hangi semtte yapılıyor? Emanet dizisi İstanbul'da mı çekiliyor?
Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet'in nerede çekim yapıldığı merak edildi. Peki, Emanet dizisi nerede çekiliyor? Emanet 165. bölüm fragmanı izle! Emanet 156. bölüm full izle! Emanet dizi çekimleri hangi şehirde, hangi ilçede ve hangi semtte yapılıyor? Emanet dizisi İstanbul'da mı çekiliyor?
EMANET SON BÖLÜM ÖZETİ
İkbal'i aradığı süre boyunca Yaman'ın yanından bir an olsun ayrılmayan Seher, Yaman'ın çektiği acının ve ailesine verdiği değerin en yakın şahidi olur. Yaman'ın çektiği tüm bu acılar, Seher'in mesafeli tavrının da etkileyecektir.
Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 20:00'de Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
26 NİSAN KANAL 7 YAYIN AKIŞI
04:50 Mukabele
05:50Tv Filmi
06:30Kanal 7 De Sabah
07:45Emanet Ve İhanet
09:00Denizin Dibinde Demir Evler
10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:20 Yaralı Kalbim
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Haber Saati
18:50 İftar Saati
20:00 Emanet