KANADI KIRIK ATMACAYI İYİLEŞTİRMEK İÇİN SEFERBER OLDU
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KANADI KIRIK ATMACAYI İYİLEŞTİRMEK İÇİN SEFERBER OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan Mehmet Can Bedir (15), evinin bahçesindeki tavuklara bakmaya gittiğinde yaralı bir atmacaya rastladı.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan Mehmet Can Bedir (15), evinin bahçesindeki tavuklara bakmaya gittiğinde yaralı bir atmacaya rastladı. Atmacanın uçamadığını fark eden Bedir, babasına durumu anlatarak kanadı kırılan hayvanı veterinere götürdü.

Oltu ilçesindeki Cumhuriyet mahallesinde yaşayan Mehmet Can Bedir, evlerinin bahçesinde besledikleri tavukları kontrol etmek için kümese giderken farklı bir ses duydu. Sesi takip eden Bedir, yerde hareketsiz şekilde yatan yaralı bir atmaca gördü. Atmacanın uçamadığını anlayan Mehmet Can Bedir, durumu hemen babası Muhsil Bedir'e söyledi. Yaralı atmacayı tedasi için veterinere götüren aile kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edeceklerini söyledi.

Yaralı atmacayı fark ederek yaşamasını sağlayan Mehmet Can Bedir, "Evimizin bahçesinde bir ses duydum. Sesi takip ettim ve yaralı kuşu gördüm. Yırtıcı bir kuşa benziyordu. Korktuğum için babama haber verdim ve veterineri aradı. Tedavisi yaptırdıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edeceğiz. Umarım tez zamanda iyileşir ve yeniden doğadaki yerini alır. İnsanların sokak hayvanlarına faydalı olması için mama veya bir tas su dışarıya koymaları gerekiyor. Çünkü onlar dışarıda kalıyorlar. Yırtıcı olabilirler ama sonuçta onların da canı var" diye konuştu.

Yaralı atmacaya müdahaleyi yapan Veteriner Hekim Barış Işıldak, "Duyarlı vatandaşların getirmiş olduğu atmacanın ilk müdahalesini yaptık. Kontrollerin ardından kanadında kırık tespit ettik. Hayvanı iyileşince milli parklar yetkililerine teslim edeceğiz" dedi.

KANADI KIRIK ATMACAYI İYİLEŞTİRMEK İÇİN SEFERBER OLDU
KANADI KIRIK ATMACAYI İYİLEŞTİRMEK İÇİN SEFERBER OLDU
KANADI KIRIK ATMACAYI İYİLEŞTİRMEK İÇİN SEFERBER OLDU
KANADI KIRIK ATMACAYI İYİLEŞTİRMEK İÇİN SEFERBER OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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