Kanadalı Müslümanlardan İslamofobiye karşı ulusal zirve çağrısı
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Kanadalı Müslümanlardan İslamofobiye karşı ulusal zirve çağrısı

Kanadalı Müslümanlardan İslamofobiye karşı ulusal zirve çağrısı
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), ülkede giderek yükselen İslamofobiye karşı acil tedbirlerin hayata geçirilmesini istedi.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), ülkede giderek yükselen İslamofobiye karşı acil tedbirlerin hayata geçirilmesini istedi.

Son olarak London kentinde 6 Haziran gecesi kaldırımda yürüyen 5 kişilik bir aileye araçla düzenlenen terör saldırısında 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Müslüman toplumu, İslamofobiye karşı harekete geçilmesini bekliyor.

NCCM Toplum Etkinlikleri Direktörü Omar Kamisa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan son saldırının sabırları tükettiğini söyledi.

Son saldırı ile şoke olduklarını söyleyen Kamisa, şöyle konuştu:

"Bu acıyı daha fazla taşıyacak gücümüz kalmadı. Bu acının her gün hayatımızı altüst etmesine artık izin veremeyiz. Artık İslamofobi, ayrımcılık ve ırkçılığa karşı bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor. Yarın değil, gelecek hafta veya yıl değil, bugün, hemen ve şimdi harekete geçilmeli. Çocuklarımız için, ailemiz için geleceğimiz için bunu bir an önce yapmalıyız."

Son saldırının "Müslüman aileye karşı aktif bir terör saldırısı" olduğunun altını çizen NCCM Direktörü, şunları kaydetti:

"En tepeden en aşağı, her dinden ve her kesimden toplum liderleri ve önderlerine, İslamofobik şiddet, terör ve ayrımcılık konusunda ulusal bir zirveyi derhal toplama çağrısında bulunuyoruz. Bunu birlikte konuşup ortaklaşa hangi önlemleri hayata geçireceğimizi belirlememiz lazım."

London Camisi İmamı Aarij Anwer, İslamofobik bir saldırının ilk kez tüm yetkililerce "terör saldırısı" olarak tanımlandığını hatırlatarak, "Saldırı kalplerimizi ve topluluğumuzu derinden sarstı. Hiçbir insan, bu şekilde ölmeyi hak etmiyor." diye konuştu.

London Belediye Başkanı Ed Holder da AA muhabirine yaptığı açıklamada, böylesi bir saldırının kentte ilk kez olduğunu söyledi. Holder, "Ancak anma töreninde bu kadar farklı görüşten bu kadar çok insanın bir araya gelmesi de London'da ilk kez oldu. Birlikte saygı ve hoşgörü içinde yaşamayı başarmamız lazım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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