Kanadalı asker, talim yapan arkadaşlarına içerisinde uyuşturucu madde bulunan kek ikram etti

Kanada'nın New Brunswick eyaletinde ilginç ve bir o kadar da tehlikeli bir olay meydana geldi. Bir topçu birliğinin uyuşturucu madde etkisinde 3 hafta boyunca top atışı talimi yaptığı ortaya çıktı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı. Uyuşturucu madde katılan kekleri hazırlayıp birliğe ikram eden ve kantinde görevli olduğu belirlenen asker, askeri mahkemede yargılanacak.

Kanada'daGagetown askeri üssünde 2018 Temmuz ayında, topçu takımında görev yapan bir asker, atış talimi yapan görev başındaki asker arkadaşlarına içerisinde uyuşturucu madde olan kek yedirdi. Kek ikramında bulunan asker Chelsea Cogswell hakkında soruşturma açıldı. Cogswell'in üç hafta süren yoğun atış talimi süresince üste bulunan kantinde görevli olduğu belirlendi.

HALSİZLİK, KAFA KARIŞIKLIĞI VE PARANOYA GÖRÜLMÜŞ

Hazırlanan soruşturma metninde, sadece bir asker hariç tüm askerlerde susuzluk, halsizlik, kafa karışıklığı, ağız kuruluğu ve paranoya gibi belirtilerin ortaya çıktığı yer aldı. Bu etkilerin görülmesinin ardından askerleri muayene eden askeri doktorların durumu yetkililere şikayet ettiği

İLK DEFA YAŞANIYOR

Başsavcılığın yaptığı açıklamada "Soruşturma kayıtlarımız incelendiğinde, ilk defa bir askeri görevlinin ekip arkadaşlarına rızaları olmadan uyuşturucu madde verdiği iddiasıyla askeri mahkemeye sevk edildiğini gösteriyor." denildi.

Kek ikramında bulunan Cogswell ise Ağustos ayında yapılacak duruşmada yüz kızartıcı şekilde davranma, düzen ve disiplini bozma ve ekiptekilere tehlikeli madde vermek suçlarından yargılanacak.