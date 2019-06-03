Kanada Soykırımı: Resmi araştırma komisyonu yerli kadınların öldürülmesine 'soykırım' dedi

Kanada'da yaklaşık üç yıldır binlerce yerli kadının öldürülmesi ile ilgili yürütülen resmi araştırma sonuna geldi. Araştırmayı yürüten komisyonun başındaki isim Marion Buller onlarca yıldır binlerce Kanadalı yerli kadının öldürülmesi ile ilgili "Epik boyutlarda milli trajedi" ifadesini Kullandı.

Araştırmanın bir kopyasını edinen Kanada ulusal televizyonu CBC, komisyonun yaşananlara "Kanada Soykırımı" dediğini aktardı. Euronews.com'da Görüntüle