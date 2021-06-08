Kanada'daki 4 Müslüman'ın öldüğü minibüslü saldırıda hayatını kaybedenler anılıyor

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde bir minibüs şoförünün, aracını kaldırımdaki Müslüman ailenin üzerine sürerek aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olduğu saldırının olay yeri, Kanadalılarca bırakılan buketlerle çiçek bahçesine döndü.