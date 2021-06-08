Kanada'daki 4 Müslüman'ın öldüğü minibüslü saldırıda hayatını kaybedenler anılıyor
Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde bir minibüs şoförünün, aracını kaldırımdaki Müslüman ailenin üzerine sürerek aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olduğu saldırının olay yeri, Kanadalılarca bırakılan buketlerle çiçek bahçesine döndü.
Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde bir minibüs şoförünün, aracını kaldırımdaki Müslüman ailenin üzerine sürerek aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olduğu saldırının olay yeri, Kanadalılarca bırakılan buketlerle çiçek bahçesine döndü.
Olay yerine bırakılan çiçek demetlerinin yanı sıra, bazı müslümanlar tespih asarken, çocuklar da oyuncaklarını getirerek üzüntülerini gösteriyorlar.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan