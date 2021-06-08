Kanada'daki 4 Müslüman'ın öldüğü minibüslü saldırıda hayatını kaybedenler anılıyor
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Kanada'daki 4 Müslüman'ın öldüğü minibüslü saldırıda hayatını kaybedenler anılıyor

Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde bir minibüs şoförünün, aracını kaldırımdaki Müslüman ailenin üzerine sürerek aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olduğu saldırının olay yeri, Kanadalılarca bırakılan buketlerle çiçek bahçesine döndü.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde bir minibüs şoförünün, aracını kaldırımdaki Müslüman ailenin üzerine sürerek aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olduğu saldırının olay yeri, Kanadalılarca bırakılan buketlerle çiçek bahçesine döndü.

Olay yerine bırakılan çiçek demetlerinin yanı sıra, bazı müslümanlar tespih asarken, çocuklar da oyuncaklarını getirerek üzüntülerini gösteriyorlar.

Kanada'daki 4 Müslüman'ın öldüğü minibüslü saldırıda hayatını kaybedenler anılıyor
Kanada'daki 4 Müslüman'ın öldüğü minibüslü saldırıda hayatını kaybedenler anılıyor
Kanada'daki 4 Müslüman'ın öldüğü minibüslü saldırıda hayatını kaybedenler anılıyor
Kanada'daki 4 Müslüman'ın öldüğü minibüslü saldırıda hayatını kaybedenler anılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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