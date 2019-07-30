Kanada'da sel nedeniyle yol çöktü
Kanada'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle otoyol çöktü.
Kanada'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle otoyol çöktü. Kanada'nın Yeni İskoçya eyaletindeki Antigonish bölgesinde sağanak yağışların yol açtığı sel nedeniyle yol çöktü. Otomobiliyle seyir halinde olan iki kişi yolun çöktüğünü görünce şoke oldu. Yolda mahsur kalan Kanadalılar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kanada'da son 2 aydır etkili olan şiddetli yağışlar, bazı büyük göllerde su seviyelerinin yükselmesine neden oldu.
(İHA)
Kaynak: İHA
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