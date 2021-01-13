Karantinayı delmek isteyen kadın kocasına tasma takıp sokakta gezdi
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Karantinayı delmek isteyen kadın kocasına tasma takıp sokakta gezdi

13.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:22

Kanada'da koronavirüs kısıtlamalarını delmek için bir kadının başvurduğu yöntem şaşırttı. Kadın, ülkede dışarı çıkmak için yasal neden olan 'köpek gezdirmeyi' eşi üzerinde deneyerek, eşine tasma takıp sokakta gezdi.

Quebec bölgesindeki Sherbrooke kentinde yaşanan olayda, dışarı çıkmak için tek yasal neden olan 'köpek gezdirme'yi eşi üzerinde deneyen kadın, eşine tasma takarak, sokakta gezdi. Polisin kontrolüne denk gelen kadın, "Köpeğimi gezdiriyorum. Bu gayet doğal" ifadelerini kullandı.

ÇİFTE BİN 200'ER DOLAR CEZA

Sheerbrooke Polisi'nden Isabelle Gendron, yerel La Tribune gazetesine yaptığı açıklamada, çifte 1200'er dolar para cezası kesildiğini söyledi.

TEK YASAL NEDEN KÖPEK GEZDİRMEK

Quebec bölgesinde akşam 20:00 ve sabah 05:00 saatlerinde sokağa çıkma uygulaması başlatılmıştı. Ülkede uygulanan karantina kurallarına göre söz konusu saatlerde, evin yakınlarında köpek gezdirmek dışarı çıkmak için tek yasal neden olarak görülüyor.

Karantinayı delmek isteyen kadın kocasına tasma takıp sokakta gezdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
HH: O ADAMIN TAA
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OSMAN DEDE: nedir bu adana, dan çektiğimiz gözlerimde iyi görmüyor mevzuyu tam okuyamadım
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: Hey ALLAH ım daha neler görecizz
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