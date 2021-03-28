Kanada'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
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Kanada'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Anadolu Ajansı / Emel Gözellik - Haberler | Güncel
Kanada'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, altı kişi yaralandı.

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Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, altı kişi yaralandı.

Polis yetkilisi Frank Jang, Vancouver'ın işlek bir alışveriş bölgesinde bir kişinin kütüphanenin önündekilere bıçakla saldırdığını bildirdi.

Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, altı kişinin yaralandığını kaydeden Jang, şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Jang, saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Başbakan Justin Trudeau, Twitter hesabından yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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