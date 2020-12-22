Kanada'da 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili bulundu
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Kanada'da 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili bulundu

22.12.2020 21:49 | Son Güncelleme: 22.12.2020 22:28
Kanada'da 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili bulundu

Kanada'da araştırmacılar, donmuş toprakta iyi korunmuş 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili buldu. Şaşkınlık geçiren araştırmacılar, bulunan fosil için "Bu çağın şimdiye kadar bulunan en eksiksiz mumyalanmış gri kurdu. O kadar eksiksiz ve o kadar sağlam ki kürkü bile var. Her şeyi yerinde. İç organları bile sağlam" ifadelerini kullandı.

Kanada'nın Yukon eyaletinde, madencilerin çalıştıkları altın madeninde buldukları 57 bin yıllık kurt yavrusu fosili, araştırmacıları şaşırttı.

Yukon'daki maden ocağında 2016 yılında bulunan fosile dair bazı bulguları ilk kez paylaşan bilim ekibi, fosilin nadir bir tür ve mükemmel şekilde korunmuş bir kurt yavrusuna ait olduğunu ifade etti.

"HER ŞEYİ YERİNDE"

Current Biology isimli bilimsel derginin son sayısında yayımlanan araştırmanın başyazarı paleontolog Julie Meachen, 57 bin yıl yaşındaki hayvan fosili için "Bu çağın şimdiye kadar bulunan en eksiksiz mumyalanmış gri kurdu. O kadar eksiksiz ve o kadar sağlam ki kürkü bile var. Her şeyi yerinde. İç organları bile sağlam. Derisi, kürkü ve organları olan bir hayvandan, kemiklerden öğrenebileceğimizden çok daha fazlasını öğrenebiliriz. Ondan tüm bu ayrıntıları alabilmemiz inanılmaz." ifadelerini kullandı.

"ZHUR" ADI VERİLDİ

Buz çağında yaşadığı belirlenen hayvanın fosiline, Yukon bölgesi yerlilerinin kullandığı Han dilinde "kurt" anlamına gelen "Zhur" adı verildi.

KUZEY AMERİKA'DAKİ KURTLARLA BENZERLİĞİ YOK

Araştırma ekibi, çeşitli testler ve analizler yoluyla kurt yavrusunun ininde öldüğünde sadece yedi haftalık olduğunu belirleyebildi. Bilim ekibi, genetik testler sonucunda da kurdun bugün Kuzey Amerika'da bulunan kurtlarla benzerliğinin olmadığını saptadı.

Araştırma ekibinden paleontolog Grant Zazula, "Zhur'un Avrupa'daki buzul çağı kurtlarıyla çok yakın akraba olduğunu gördük. Bu gerçekten ilginç çünkü bu bize Kuzey Amerika'da buzul çağının sonunda gri kurtlarla birlikte büyük bir nüfus değişikliği olduğunu söylüyor." değerlendirmesini yaptı.

Bilim ekibi, küçük kurdun son yemeğinin beklenilenin aksine bir bizon veya geyik değil balık olduğunu kaydetti.

MÜZEDE SERGİLENİYOR

Zhur, Yukon eyaletinin başkenti Whitehorse'daki Beringia Müzesi'nde sergileniyor.

Kanada'da 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (5)
MUMMY: kurtlar vadisi kanada
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EVRİMCİ: Evrimcilerden niden ses çıkmıyor acaba ??? Farklı bir durum söz konusu olsaydı twitter çökmüştü şimdiye :)
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İNANDIM: saçmalığın danişkası
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